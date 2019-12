Kerststress (bij schoonmoeder) zie je in je darmen

Kerstavond vieren bij de schoonfamilie heeft gevolgen voor de darmen én het gemoed. Dat had u misschien eerder zelf al gevoeld, maar het is nu ook bevestigd door een onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam. “Wie kerst viert bij z’n schoonouders, heeft in de darmen minder bacteriën die beschermen tegen depressie dan wie stressloos thuis bleef.”

Kerst met de familie kan best gezellig zijn, maar voor velen is de ontmoeting met schoonmoeder of -vader er toch te veel aan. Een onderzoeksteam van de Vrije Universiteit van Amsterdam besloot de fysieke effecten van zo’n kerstbezoekje – deels voor de grap – te onderzoeken. Ze stuurden 24 collega’s in 2016 op pad, sommigen naar de familie van de partner, anderen gingen naar de eigen familie. Net voor het bezoek werd een staaltje stoelgang genomen en drie dagen later werd hetzelfde gedaan. De onderzoekers zagen wel degelijk verschillen. “Wie bij z’n schoonouders was geweest, had een daling van een bepaald soort bacterie, de ruminococcus, in de darmen”, vertelt onderzoekster Nicolien de Clercq aan de Nederlandse krant AD. “De bacterie wordt in verband gebracht met bescherming tegen depressie. Mensen met depressie hebben minder ruminococcus in de darmen.” Volgens de onderzoekers zou stress kunnen inspelen op de darmflora, waardoor ofwel andere bacteriën de ruminococcus overwoekeren, ofwel inspelen op de ruminococcus zelf. Die bacterie zou zich dan minder voortplanten. Hoe het precies werkt, is nog niet duidelijk.

Glaasje champagne

Wacht even: bacteriën in je darmen die beschermen tegen depressie? “Dit onderzoek is natuurlijk geen zware wetenschap, dat wisten die wetenschappers zelf ook wel”, zegt de Vlaamse professor microbiologie Jeroen Raes (KU Leuven). Hij onderzoekt met een team de darmflora van duizenden Vlamingen. “Maar het sluit wel aan bij andere grote onderzoeken op duizenden proefpersonen en muizen. Er is wel een associatie tussen angst, stress en onze darmflora. Het fijne weten we er nog niet van, maar die bacteriën in onze darmen maken stoffen aan – zoals het gelukshormoon dopamine – die ons mentaal beïnvloeden.” Wat was er dan eerst: de darm of het brein? Sturen de hersenen onze darmflora, of beïnvloedt de bacterie de hersencel? “Het lijkt erop dat het in beide richtingen werkt. Stress heeft effect op onze darmen, dat merk je trouwens vaak zelf al fysiek. En omgekeerd werken die bacteriën dus ook in op ons lichaam.”

Met eten heeft het onderzoek dus niks te maken. Of je schoonmoeder nu vis of kalkoen serveert, is niet eens van belang. Of kan ze toch iets voorzien waardoor je minder stress ervaart en je minder slecht voelt in hoofd en buik? “Misschien een goed glaasje champagne”, besluit Raes.

