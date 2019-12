Trump wil ze niet, en dus liggen werken aan Europese gaspijplijn stil

Bedrijven die het aandurven om mee te werken aan de nieuwe gaspijplijn tussen Rusland en Europa, mogen van president Donald Trump geen handel meer drijven met de Verenigde Staten. De Europese Unie en Rusland reageren razend op de sancties. Toch liggen de werken voorlopig stil.

Nord Stream 2, zo heet de gaspijplijn die van Rusland naar Duitsland zal lopen. Het project van 9,5 miljard euro is van Gazprom, maar ook bedrijven als Engie en Shell betalen mee. Van de 1.200 kilometer is al 900 kilometer aangelegd op de bodem van de Oostzee. Alleen in Deense wateren wordt nog gebouwd. Correctie: wérd gebouwd, want de werken zijn stilgelegd. Met dank aan Donald Trump.

De Verenigde Staten zijn al jaren tegen de gasleiding. Het land is bang dat Europa daardoor te afhankelijk wordt van Russisch gas, en president Vladimir Poetin meer invloed zal krijgen in West-Europa. De Amerikanen dreigden al langer met sancties tegen bedrijven die betrokken zijn bij de aanleg van de pijpleiding. Nu zijn die plannen ook opgenomen in de jaarlijkse defensiebegroting die eerder deze week groen licht kreeg van de Senaat en vrijdag werd bekrachtigd.

“Verboden te ademen”

“De Europese Unie verzet zich tegen de oplegging van sancties tegen Europese bedrijven die legale activiteiten verrichten”, zegt een woordvoerder van de EU. En ook Rusland slaat terug naar de VS: “Een staat met een overheidsschuld van 22.000 miljard dollar verbiedt solvabele landen om hun reële economie te ontwikkelen”, zegt de woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, die de Amerikanen verwijt de “globale concurrentie” te dwarsbomen. “Binnenkort vragen ze ons nog om te stoppen met ademen.”

Ook Duitsland reageerde fel. “De Duitse regering wijst dergelijke extraterritoriale sancties af. Ze treffen Duitse en Europese bedrijven en vormen een inmenging in onze binnenlandse aangelegenheden.”

Maar ondanks de felle politieke reacties, buigen de bedrijven toch voor de Amerikaanse sancties. De werken aan het laatste stukje dat nog gebouwd moest worden, zijn nu (tijdelijk) stopgezet.