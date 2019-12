Nu ook Elias Cobbaut hoogst onzeker, Anderlecht moet in Genk improviseren op linksachter

Alsof de ziekenboeg nog niet vol genoeg zat bij Anderlecht kan het vanavond tegen Genk hoogstwaarschijnlijk ook geen beroep doen op Elias Cobbaut.

Cobbaut viel zaterdag geblesseerd uit. Frank Vercauteren zal stevig moeten nadenken over wie hij op linksachter posteert, want Sieben Dewaele is geschorst na zijn rode kaart op Standard. Killian Sardella ontbrak ook al op training deze week, dus blijven er niet veel opties over op links.

Het zou zomaar kunnen dat paars-wit bij gebrek aan alternatief bij middenvelder Yevhen Makarenko uitkomt.

Cobbaut en Sardella zitten wel in de selectie voor Genk, dus het is nog een slag om de arm houden wat betreft de fitheid van beiden.