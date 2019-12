Foute tweets en kapotte ramen doen Tesla geen pijn

Elon Musk vocht in 2019 robbertjes uit met de beurswaakhond, moest zich verdedigen in de rechtszaal en mepte de zogezegd onverwoestbare ramen van zijn nieuwste Cybertruck aan diggelen tijdens de persvoorstelling. En toch heeft het Tesla-aandeel nog nooit zo hoog gestaan. Sinds juni steeg het met zowat zeventig procent om vrijdag op iets meer dan 400 dollar (361 euro) te eindigen. Het lijkt erop dat Tesla, ondanks alle veelbesproken uitspattingen, goed bezig is. Of niet?

De sterkste opstoot van vertrouwen kreeg Tesla op 23 oktober. Toen maakte het bedrijf bekend dat het in het derde kwartaal van dit jaar 143 miljoen dollar winst had geboekt. Een complete verrassing, want analisten gingen gezamenlijk uit van verlies. Ook de voorgaande kwartalen had Tesla verlies gedraaid. De omzet was afgenomen, maar Tesla slaagde erin minder kosten te maken. Bovendien zou de Model Y, een nieuw crossovermodel, volgend jaar al vervroegd op de markt komen. Ook zou Tesla zijn productiedoelstelling van 360.000 auto’s dit jaar ruimschoots halen.

Deze week volgde dan de volgende opstoot, toen persagentschap Bloomberg berichtte dat Tesla de prijs van zijn nieuwe Model 3, die het in China gaat produceren in een fabriek die het in Sjanghai bouwt, met twintig procent zou verlagen. Dat is mogelijk omdat het aan goedkopere componenten kan geraken, en dan vooral de batterijen. In China, de grootste markt voor elektrische wagens ter wereld, is een lagere prijs voor een Tesla cruciaal om het gevecht aan te gaan met Europese autobouwers als Mercedes-Benz en BMW, die ook hun zinnen op dat land hebben gezet. De markt in China koelt overigens lichtjes af, waardoor een lagere prijs de interesse van de Chinezen hoog kan houden.

Op zijn bek

De beurskoers illustreert dat beleggers almaar meer vertrouwen hebben dat Tesla zijn beloften kan waarmaken. Al is 400 dollar nog steeds een stuk verwijderd van de 420 dollar die Elon Musk zei te willen geven om Tesla van de beurs te halen. Een reeks tweets daarover, in 2018, leidde dit jaar tot één van de belangrijkste hoofdbrekens van het bedrijf.

Die tweets veroorzaakten een rechtszaak van de Amerikaanse beurswaakhond SEC tegen Musk, omdat hij beleggers zou hebben misleid. Er was namelijk helemaal geen plan om Tesla van de beurs te halen. Niet veel later trof Musk een schikking met SEC. Hij betaalde een boete van 20 miljoen dollar, en stopte als bestuursvoorzitter van Tesla. Hij bleef wel CEO.

Het was niet de enige tegenvaller voor Musk. Zo stond hij onlangs terecht vanwege de beschuldigingen van pedofilie die hij uitte aan het adres van een van de duikers die betrokken waren in het redden van de voetballertjes van een Thaise voetbalclub in 2018. Musk won de zaak, maar veel sympathie leverde het hem niet op.

En dan was er nog de voorstelling van de pick-uptruck ‘Cybertruck’, waarbij Musk de ruiten van de wagen stuk sloeg toen hij wilde demonstreren hoe onbreekbaar die waren. De beelden gingen viraal. Al kun je je afvragen of dat werkelijk zo negatief voor Tesla was: Elon Musks imago, van een durver die risico’s neemt en daarbij weleens op zijn bek gaat, is net wat hem bij velen zo populair maakt.

Houdbaar?

In elk geval heeft die negatieve publiciteit geen blijvende invloed op het vertrouwen van de belegger, getuige de beurskoers. De vraag is of dat houdbaar is. Eén winstgevend kwartaal maakt natuurlijk de lente niet. Voor Tesla komt het erop neer structureel winstgevend te worden. Zolang dat niet het geval is, is Musk afhankelijk van het geloof van investeerders die geld in het bedrijf willen blijven pompen.

Evident is dat niet, want Tesla staat voor heel wat uitdagingen. De fabriek in Sjanghai opgestart krijgen, zal veel geld kosten. De bouw van een fabriek in de buurt van Berlijn evenzeer. En het moet ook de productie van de Model Y, de Cybertruck én de elektrische vrachtwagen Semi op de rails zien te krijgen. Dat zijn geen geringe uitdagingen.

En dat terwijl de traditionele autobouwers in 2020 komen aanzetten met een golf van elektrische wagens die Tesla het vuur aan de schenen moet leggen. Simpel zal het niet worden. Maar simpel is het nooit voor Tesla. En tot nog toe slaagt Elon Musk er wel mooi in om iedereen te blijven verbazen. 2019 was op dat vlak alvast geen uitzondering.