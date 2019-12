Zelfs tijdens de Wereldoorlogen was er een kerstviering in de Notre-Dame, maar nu voor het eerst sinds 1803 niet

Al sinds 1803 werd er een kerstviering gehouden in de Parijse Notre-Dame, ook tijdens de Wereldoorlogen. Door de verwoestende brand van in april van dit jaar, zal dat voor het eerst niét het geval zijn. De heropbouw van de wereldberoemde kathedraal is nog niet genoeg voltooid om er nu al vieringen in te kunnen houden, zo melden de Franse autoriteiten.

Omdat de Notre-Dame door de schade van de brand nog steeds geen optie is, zal de traditionele mis op kerstavond gehouden worden in kerk Saint-Germain l’Auxerrois, niet ver van de Notre-Dame.

De Notre-Dame in Parijs vatte op 15 april 2019 vuur, wellicht een gevolg van de renovatiewerken. Het vuur werd snel een grote uitslaande brand. Het duurde meer dan 6 uur vooraleer de brand onder controle was. Grote delen van de kathedraal werden verwoest door de brand. De beelden van de brand in de Notre-Dame gingen de wereld rond. Bedoeling is om het Franse icoon, die zo’n 800 jaar oud is, op een vijftal jaar te kunnen repareren.

Foto: AFP