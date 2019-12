Hond moet levensreddende operatie ondergaan nadat hij meer dan 30 stukken kerstdecoratie opeet

Een labrador van 7 jaar heeft in het Verenigd Koninkrijk twee levensreddende operaties moeten ondergaan nadat hij meer dan 30 stukken kerstdecoratie had ingeslikt.

Die kerstdecoratie was onder andere gemaakt van peperkoek. Marley, de zwarte labrador, kon het niet laten de decoratie op te eten. Rachael Bulmer, het baasje van Marley uit Bournemouth, trok met de hond naar het dierenziekenhuis toen de hond plots heel ziek begon te worden. De dierenartsen moesten een eerste operatie uitvoeren om onder andere al de kerstlintjes van de peperkoekdecoratie uit de maag van Marley te verwijderen. “Ik had peperkoek gebakken en er kerstvormpjes van gemaakt. Die had ik op de hoek van de keukentafel gelegd, in cadeauzakjes, om ze weg te geven als kerstcadeautjes”, vertelt Rachael. “Ik dacht dat ik ze daar veilig had gelegd. Maar toen ik merkte dat er een aantal weg waren, wist ik meteen wie ze had genomen.”

Het is volgens Rachael niet de eerste keer dat Marley dingen eet die hij niet zou mogen eten. “Maar dit keer begon hij zich echt heel raar te gedragen en leek hij in shock te gaan. Op een bepaald moment braakte hij ook wat lintjes uit.”

Tijdens de operaties -er waren er twee nodig- konden de dierenartsen 34 decoratieve lintjes verwijderen. Die blokkeerden in de maag van darmen van Marley een (bijna) fatale blokkage. De artsen vonden ook een aantal beenderen die Marley in z’n gehaal had ingeslikt en die waren vast komen te zitten in de maag van het dier. “Het was een lange, risicovolle operatie. De kansen voor Marley om te overleven die nacht, zagen er niet goed uit.”, klinkt het bij de dierenkliniek. Dat deed Marley gelukkig wel. De labrador is intussen thuis en moet veel rusten. Het herstel kan beginnen.