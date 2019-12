Kevin De Bruyne opnieuw overladen met complimenten, maar deze keer niet voor zijn assist: “De beste speler in de Premier League”

Manchester City leeft nog in de Premier League. Met dank aan Kevin De Bruyne. De Rode Duivel heerste in de 3-1-overwinning tegen Leicester City en was alweer goed voor een assist. Na afloop stroomden de compliment voor ‘King Kev’ dan ook binnen.

Compleet leeg was De Bruyne, die in de extra tijd een staande ovatie kreeg van het aanwezige publiek in het Etihad Stadium. Dankzij de overwinning tegen de Foxes van Youri Tielemans en Dennis Praet staan de troepen van Pep Guardiola weer wat dichter bij de tweede plaats in de Premier League, én houden ze leider Liverpool onder druk.

De Bruyne was net als vorige week tegen Arsenal outstanding. Uiteraard dikte hij zijn statistieken weeral aan met een assist voor de derde City-goal, maar het was ook opnieuw zijn loopvermogen dat de ogen deed openen. Van alle spelers op het veld maakte hij zelfs de meeste tackles.

“Dit was zijn beste wedstrijd in een lange tijd. Hij heeft de wedstrijd voor ons gewonnen. Kevin is een vechter en helpt ons ook heel goed in het drukzetten”, aldus Guardiola. “Hij is een spectaculaire speler. En niet alleen aan de bal, hij heeft alles. Vooral zijn toewijding is ongelooflijk.”

Leicester-trainer Brendan Rodgers was ook onder de indruk van de Rode Duivel. “‘We moeten de kwaliteit van onze tegenstander vanavond respecteren. Technisch zitten ze op een enorm hoog niveau en De Bruyne was van wereldklasse”, klonk het na afloop.

“Hij is de beste speler in de Premier League”, reageerde Jamie Carragher op Sky Sports. “Het wordt moeilijk om iets anders te beweren. Hij is zo’n speler waar je als trainer moeilijk kritiek op kunt hebben. Hij heeft een geweldige attitude, technisch fantastisch en hij werkt enorm hard.”

Intussen zit De Bruyne alweer aan tien assists in zeventien wedstrijden. Met nog 21 wedstrijden te spelen, wordt opnieuw gekeken naar het record van Thierry Henry: 20 assists in een seizoen.