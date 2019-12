Bijna 100.000 gezinnen zonder stroom in Frankrijk door zwaar stormweer

In Frankrijk heeft het stormweer in de nacht van zaterdag op zondag grote schade veroorzaakt. Zo’n 95.000 gezinnen, voornamelijk in het zuidwestelijke Nouvelle-Aquitaine, moeten het na de doortocht van de storm Fabien zonder elektriciteit stellen, zo heeft netwerkbeheerder Enedis zondagochtend meegedeeld.