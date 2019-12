Emotionele tiener van Inter bedankt Romelu Lukaku na eerste doelpunt in Serie A: “Hij is niet alleen een geweldige speler”

Inter deed zaterdagavond wat het moest doen: winnen van Genoa. Het werd liefst 4-0 in Milaan en dus gaan de Nerazzurri weer aan de leiding in de Serie A. Met dank aan Romelu Lukaku, die de piepjonge Sebastiano Esposito een droomavond bezorgde.

‘Big Rom’ was de grote man in het Giuseppe Meazza-stadion met twee doelpunten en een assist. De Rode Duivel had evenwel een hattrick kunnen scoren. Inter kreeg een penalty kreeg en hij is ten slotte de vaste strafschopnemer. Lukaku gaf de bal echter aan de 17-jarige Esposito, die zijn debuut maakte als basisspeler. De parel van de Inter-opleiding nam het cadeau in dank aan, scoorde en was uitzinnig van vreugde met zijn allereerste competitiedoelpunt.

GOAL | Esposito trapt de bal vanop de stip tegen de touwen! 💪



3️⃣-0️⃣ #InterGenoa 🇮🇹 pic.twitter.com/rtCAJlrTHo — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) December 21, 2019

“Ik zag mijn moeder op de tribune zitten. Dit doelpunt was voor haar”, reageerde de jongste doelpuntenmaker van Inter sinds 1958. “Ik wil de club, mijn ploegmaats en vrienden bedanken. Ik ga niet ontkennen dat ik de voorbije nacht geen oog heb dichtgedaan, maar ik had het niet mooier kunnen dromen. Alle opofferingen… Ze zijn het nu waard. Het altijd maar weer trainen na schooldagen. Maar ik moet nog veel en hard blijven werken.”

Esposito bedankte met stip zijn ploegmakker Lukaku. “‘Romelu is niet alleen een geweldige speler, hij is ook een fantastische persoon”, aldus de Italiaan. “Hij vertelde me dat ik er gewoon moest gaan staan, een keuze moest maken en dan gewoon moest schieten.”