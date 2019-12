Zestiger naar ziekenhuis na barbecue in eigen huis

Brussel - Een 61-jarige man is zaterdagavond naar het ziekenhuis overgebracht, nadat hij binnen in zijn huis een barbecue had gehouden. De man belde wel zelf naar de hulpdiensten.

Ondanks het feit dat de man zelf het lumineuze idee had om zonder zijn woning te verluchten een barbecue te houden, had hij wel zelf nog het besef om de hulpdiensten te bellen vooraleer het te laat was.

“De ambulanciers zijn toegekomen en hun CO-alarm is meteen afgegaan. De man is op eigen houtje naar buiten gekomen en er is meteen versterking van de brandweer en de MUG gekomen”, vertelt Walter Derieuw, woordvoerder van de Brusselse brandweer.

De man werd met een CO-intoxicatie naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert niet in levensgevaar. “Ondanks dat de deur al een tijdje open stond werd er bij aankomst van de brandweer nog een hoge waarde van CO gemeten. De barbecue werd buiten gezet en de woning werd verder verlucht”, zegt Derieuw.