Papa vraagt originele versie van ‘10.000 luchtballonnen’ voor overleden dochter: “Echt een super leuke verrassing”

Kortrijk - Voor het tweede jaar op rij organiseerde Tim D’heedene uit Roeselare ter nagedachtenis van zijn dochtertje Nyah (4) een benefietreeks voor De Warmste Week. Het meisje overleed in februari vorig jaar door een epilepsieaanval.

In het totaal schenkt hij 16.022 euro voor Steunpunt Kinderepilepsie. “Voor onze dochter is het te laat, maar dankzij deze organisaties kunnen lotgenootjes van Nyah wel nog gered worden”, zegt Tim.

De Roeselarenaar organiseerde niet één actie maar een hele benefietreeks. Zo pakte hij uit met een optreden van Stan Van Samang in de kerk van Gits, daarnaast organiseerde hij ook een metalfuif en een comedy-avond. “Het heeft allemaal een symboliek, zo staat de comedy-avond voor het terug vinden van je lach. Want na zo’n gebeurtenis is dacht echt zoeken om weer te kunnen lachen.”

Nyah was nog maar tien maanden oud toen ze haar eerste epilepsieaanval kreeg. Na een lange zoektocht bleek de juiste medicatie gevonden te zijn. Nyah had bijna twee jaar geen aanvallen meer. Tot die fatale 12 februari vorig jaar. “Daarom dat ik ook wil dat de mensen weten dat epilepsieaanval fataal kan aflopen. Wij wisten dat niet, tegen ons is dat ooit expliciet gezegd geweest.”

Zaterdagmiddag ging Tim samen met zijn familie en vrienden de cheque gaan overhandigen in Kortrijk. Hij koos het liedje 10.000 luchtballonnen van K3 omdat zijn dochtertje het liedje altijd meezong, maar als metalfan wilde hij wel graag de versie van Fleddy Melculy. Als verrassing was Fleddy zelf ook aanwezig. “Echt een super leuke verrassing. De Warmste Week helpt mij echt vooruit. Het is ongelooflijk hoeveel steun ik hierdoor krijg. Ik slaag er stilaan in om mijn leven terug op te bouwen, maar Nyah missen is werkelijk voor altijd. Maar het doet mij goed dat ik in haar naam lotgenootjes hoop kan geven.”