Na ongeluk met kinderhekje: Axel Witsel toont schade aan gezicht tijdens vakantie met gezin

Axel Witsel zit in Lapland. Dat blijkt uit enkele stories op zijn Instagram-pagina. Daarin toont de 30-jarige Rode Duivel voor het eerst de schade aan zijn gezicht nadat hij begin december thuis over het kinderhekje bovenaan zijn trap viel.

Het neusbeen van de Dortmund-speler was geraakt en er waren ook verwondingen in en aan zijn mond. Meteen werd hij naar de spoeddienst van Klinikzentrum Nord in Dortmund gebracht. Zijn vrouw Rafaëla was constant bij hem. Hij onderging de gezichtsoperaties en lag daarna even op intensieve zorgen.

Intussen lijkt het weer goed te gaan met Witsel. Op zijn Instagram-beelden is te zien hoe hij zich in Lapland amuseert met zijn dochters Mai-Li (4) en Evy (2). Daarbij komt zijn gezicht op een bepaald moment goed in beeld, waarbij de schade nog duidelijk zichtbaar is.

In 2019 speelt Witsel sowieso niet meer. Wellicht sluit hij met een masker weer aan op de winterstage in januari.