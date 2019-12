Politie-inspecteur week werkonbekwaam na aanvaring met vluchtende man

Houthalen-Helchteren - Vrijdagavond is een politieagent van de politiezone CARMA gewond geraakt na een achtervolging van een 21-jarige bestuurder die op de vlucht sloeg voor een politiecontrole in Houthalen-Helchteren. De man kon na een korte achtervolging toch nog ontkomen, maar kwam zich enkele uren later aanbieden op het commissariaat van Genk.

Vrijdagavond omstreeks tien voor elf merkte een politiepatrouille een voertuig op dat aan hoge snelheid reed in de Bakkersstraat. Ze maanden de bestuurder met twee passagiers aan om te stoppen maar deze besloten om te vluchten.

De agenten zetten onmiddellijk de achtervolging in maar na een kleine kilometer stopte de auto plotseling in de Bremstraat, en sloegen de drie inzittenden te voet op de vlucht. Tijdens de achtervolging te voet liep een politieagent enkele verwondingen op door een aanvaring met de bestuurder van de wagen. Hij is minstens een week werkongeschikt. Alle drie de inzittenden konden ontkomen.

Enkele uren later, in de nacht van vrijdag op zaterdag, kwam de 21-jarige bestuurder uit Houthalen-Helchteren zich aanmelden in het commissariaat van Genk. Hij raakte tijdens zijn vlucht ook gewond en werd uiteindelijk gearresteerd. Na zijn verhoor mocht de twintiger beschikken. Het parket van Limburg besloot om hem te dagvaarden in snelrecht.