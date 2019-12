Plopsaland lost eerste beelden van spectaculaire nieuwe achtbaan

De Panne - Pretparkgroep Plopsa heeft de eerste beelden vrijgegeven van de nieuwe spinning coaster die in 2021 moet openen in Plopsaland De Panne. Op de computeranimatie is de spectaculaire achtbaan, die de projectnaam ‘Robospinner’ kreeg, in volle actie te zien.

De nieuwe Plopsa-achtbaan behoort tot de spectaculairste in Europa. Het is een ‘xtreme spinning coaster’, waarbij de gondels om hun eigen as draaien en de karretjes ook verschillende keren over de kop gaan. Voorlopig bestaat in de hele wereld nog maar één dergelijke attractie: ‘Time traveler’ in het Amerikaanse pretpark Silver Dollar City.

De ‘Robospinner’ wordt gebouwd door de Duitse fabrikant Mack Rides. Het is een achtbaan waarvan de karretjes twee keer worden gekatapulteerd om genoeg snelheid te halen zodat de tollende gondels verschillende keren over de kop kunnen gaan. Het hoogste punt van de achtbaan ligt op 26 meter boven de begane grond.

In Plopsaland De Panne staat nu al één spectaculaire achtbaan: ‘Anubis the ride’, die 34 meter hoog is.