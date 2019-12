Discussie op feestje mondt uit in schietpartij: dertien mensen neergeschoten

Bij een schietpartij op een feestje zondagnacht zijn in de Amerikaanse stad Chicago zeker 13 mensen gewond geraakt. Dat melden Amerikaanse media.

De schietpartij zou begonnen zijn na een dispuut op het feestje. De samenkomst werd gehouden om een vriend te gedenken die in april werd doodgeschoten bij een carjacking.

De eerste schoten werden iets na middernacht afgevuurd. Aanvankelijk werd er in het huis geschoten, daarna ging de schietpartij ook nog buiten verder toen mensen al roepend naar buiten vluchtten.

De slachtoffers zouden tussen 16 en 48 jaar zijn en hebben meerdere schotwonden. Vier mensen zouden in kritieke toestand zijn. Over de toestand van de andere slachtoffers, is nog geen duidelijkheid.

Twee mensen worden momenteel ondervraagd. Een van die twee werd opgepakt met een wapen; de andere was gewond.