Salah, Mané en Mahrez zijn supergenomineerden voor Afrikaans Voetballer van het Jaar

De Egyptenaar Mohamed Salah, de Senegalees Sadio Mané (beiden Liverpool) en de Tunesiër Riyad Mahrez (Manchester City) zijn de drie supergenomineerden voor de trofee voor de Afrikaanse Voetballer van het Jaar, zo maakte de Afrikaanse Voetbalconfederatie CAF zondag bekend.

De topfavorieten voor winst lijken aanvallers Sadio Mané en Mohamed Salah, beiden vorig seizoen winnaar van de Champions League met Liverpool en zaterdag volgde daarop een verlengstuk met het WK voor clubs. Salah won de trofee de voorbije twee jaar, Mahrez was de beste in 2016. De winnaar wordt op 7 januari bekendgemaakt op de CAF Awards in het Egyptische Hurghada.

Aanvankelijk behoorden aanvallers Ally Samatta (Racing Genk) en Percy Tau (Club Brugge) tot de lijst van dertig genomineerden voor de trofee van Afrikaans Speler van het Jaar. De 26-jarige Samatta werd vorig seizoen kampioen werd met Racing Genk. De Tanzaniaan mocht in ons land in het voorjaar de Ebbenhouten Schoen ontvangen. De 25-jarige Tau werd als Union-speler bekroond tot Speler van het Jaar in de Proximus League. De Zuid-Afrikaan is nog steeds eigendom van Brighton & Hove Albion. De Premier League-club verhuurde Tau vorig seizoen aan 1B-club Union. Dit seizoen werd hij bij Club Brugge gestald.

Naast Samatta en Tau werden ook de Nigeriaanse aanvaller Victor Osimhen (Lille), vorig seizoen erg sterk bij Sporting Charleroi, de Senegalese verdediger Kalidou Koulibaly (ex-Genk, nu Napoli), de Nigeriaanse middenvelder Wilfred Ndidi (ex-Genk, nu Leicester City) en de Egyptische spelmaker Mahmoud Hassan ‘Trezeguet’ (ex-Anderlecht en Moeskroen, nu Aston Villa) genomineerd. Osimhen is een van de supergenomineerden in de trofee voor de Jonge Speler van het Jaar. De Tunesiër Anice Badri (ex-Moeskroen) kan bij de interclubs in de prijzen vallen.