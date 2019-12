De extreemrechtse organisatie Blood and Honour houdt benefietfeestje in Lebbeke

Lebbeke -

De extreemrechtse organisatie Blood and Honour heeft gisteren een feestje gegeven in parochiezaal Toreken in Lebbeke. “We waren ingelicht door de Staatsveiligheid. We hebben meteen politieversterking gestuurd omdat in het dorp ook de ijspiste-evenementen aan de gang waren. We wilden geen heibel”, zegt burgemeester Raf De Wolf.