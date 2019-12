Het was een stevige Slag om Vlaanderen tussen AA Gent en Club Brugge. Na een luchtduel kwamen Deli en David onzacht met elkaar in aanraking na een charge van Depoitre.

Foto: BELGA

Foto: BELGA

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Vooral de Ivoriaan had wat oplapwerk nodig: Simon Deli bleef lang liggen en moest verzorgd worden aan een hoofdwonde. Eduard Sobol stond al klaar om in te vallen maar Deli is een krijger en wilde niet wijken: de stevige beer van Club Brugge nam even later gewoon weer zijn plek in op het veld.