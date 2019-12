Gedetineerde valt gevangenisdirectrice aan, nachtregime ingesteld

De directrice van de gevangenis van Jamioulx, in de provincie Henegouwen, is zondagvoormiddag het slachtoffer geworden van agressie. Dat berichtte RTL Info en het nieuws wordt bevestigd door het parket van Charleroi. De dader is een gedetineerde. In de gevangenis is overgeschakeld op nachtregime.

De agressie deed zich voor tijdens de zitting van een tuchtprocedure, zo laat woordvoerster Kathleen Van de Vijver van het Gevangeniswezen weten. De directrice werd aangevallen en verwond. “Door de efficiënte tussenkomst van het personeel is de gedetineerde overmeesterd kunnen worden en is hij overgebracht naar een veiligheidscel”, aldus Van de Vijver. Het Gevangeniswezen geeft geen informatie over de identiteit van de betrokken gedetineerde.

Gezien de ernst van het incident geldt momenteel nachtregime in de gevangenis: alle gedetineerden moeten op cel blijven en er vinden geen activiteiten plaats.

De onderzoeksrechter en de procureur des Konings van Charleroi zijn ter plaatse. Mogelijk is er later zondag nog een persmoment, aldus de procureur des Konings.