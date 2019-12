Zevende dode door noodweer in Spanje, ook al twee doden in Portugal

In de regio Catalonië is zondagmorgen een visser om het leven gekomen toen hij door felle wind van de rotsen viel. Daarmee komt het aantal doden door de stormen Elsa en Fabien in Spanje sinds donderdag op zeven.

“Door de wind viel een visser van boven op de rotsen in het water en verloor hij het leven in Sant Feliu de Guíxols”, een badplaats op een honderdtal kilometer ten noordoosten van Barcelona, zo deelde het regionale bestuur van Catalonië mee. Een andere visser en drie agenten van de lokale politie die in het water sprongen om de visser te redden, konden veilig en wel uit het water worden gehaald.

Het noodnummer van Catalonië kreeg volgens de regionale autoriteiten 1.118 oproepen in verband met de felle wind, vooral voor omgevallen bomen, schade aan stadsmeubilair of aan daken.

Ook in Portugal

In Portugal eiste het stormweer minstens twee mensenlevens: een man kwam om bij een verkeersongeval dat door een omvallende boom werd veroorzaakt, een andere liet het leven bij de instorting van een huis.

In Italië kwamen minstens drie mensen om het leven door overstromingen en door een omvallende boom. In Venetië stond het water zondag 120 centimeter boven de normale zeespiegel.

Voor de kust van het eiland Sardinië strandde zaterdagnacht een schip in de storm en moesten reddingswerkers de twaalfkoppige bemanning naar het eilandje Sant’Antioco brengen.

In het dorp Cetara ten zuiden van Napels kwam het tot een aardverschuiving, waardoor een hotel, waar een bruiloft met 200 gasten gevierd werd, van de buitenwereld afgesneden werd. De brandweer moest zich een weg banen door de modder.

Storm in Frankrijk

In Frankrijk raakten bij de storm Fabien vier mensen gewond bij een verkeersongeval in de Dordogne door een boom die op de weg viel. In het zuidwesten van het land haalden de rukwinden volgens de Franse weerdienst snelheden tot 148 kilometer per uur. De hulpdiensten moesten veelvuldig uitrukken voor bomen of kabels op de weg, ondergelopen lokalen en afgerukte daken. Tussen Bordeaux en Toulouse reden zondagmorgen geen treinen als gevolg van bomen op de sporen.

Op Corsica noteerde Météo France windsnelheden tot 170 kilometer per uur in Bastia en 206 km/u in Cap Sagro. Geen enkele boot mocht zondag de haven van Ajaccio in- of uitvaren, en de luchthaven, waarvan de landingsbaan zaterdag onder water liep, blijft gesloten tot maandag.