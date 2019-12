Club Brugge houdt stand. Niet met wervelend spel, wel met een klinische kampioenenclaim. Het gelijkspel van AA Gent is pas het tweede in eigen huis dit seizoen en dus sterk van Club Brugge. Dit is kampioenenlogica.

De wedstrijd in de Ghelamco Arena was vooral in de tweede helft aangenaam. Voor de rust leken beide ploegen naar de winterstop te snakken. AA Gent was al aan zijn 34ste wedstrijd toe, Club Brugge aan ...