ONZE PUNTEN. Backs gebuisd bij AA Gent, ook twee gebuisden bij Club Brugge

De topper van de twintigste speeldag in de Jupiler Pro League heeft zondagnamiddag geen winnaar opgeleverd. AA Gent en Club Brugge speelden 1-1 gelijk in de Ghelamco Arena. De bezoekers kwamen op het uur op voorsprong via Dennis, maar Odjidja-Ofoe stelde een kwartier voor tijd een punt veilig voor de thuisploeg. Het werd een intense topper maar aan beide kanten vielen enkele spelers door de mand: onze spelersbeoordelingen.