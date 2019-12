Waalse politici niet te spreken over foto van Tom Van Grieken (Vlaams Belang) en Peter Mertens (PVDA): “Gevaarlijk voor ons land”

In Wallonië zijn heel wat politici niet te spreken over een interview tussen Tom Van Grieken (Vlaams Belang) en Peter Mertens (PVDA/PTB) in De Zondag. Vooral de bijhorende foto, de twee kopstukken staan lachend rug aan rug, doet het debat oplaaien.

De Zondag zette de twee grote winnaars van de verkiezingen, Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken en PVDA-voorzitter Peter Mertens, aan één tafel voor een politiek interview. Geen evidentie, vooral voor Mertens is het uitkijken: zijn achterban in Franstalig België (PVDA/PTB is een unitaire partij) vindt het ongehoord om in debat te gaan met Vlaams Belang. Laat staan om samen op de foto te gaan. Dat laatste zorgt nu effectief voor commotie bij Waalse politici: de twee kopstukken staan breed glimlachend en rug aan rug in een groene omgeving.

“Ik begrijp niet hoe de voorzitter van de PTB, naar verluidt verdediger van individuele vrijheden, trots kan staan naast de president van een racistische en nationalistische partij”, zegt Rajae Maouane (Ecolo).

“MR probeert al jaren duidelijk te maken dat de PTB en het Vlaams Belang tot hetzelfde populistische en voor ons land gevaarlijke register behoren”, schreef MR-voorzitter en huidig informateur Georges-Louis Bouchez.

(lees verder onder de foto)

Cela fait de nombreuses années que le @MR_officiel tente de faire comprendre que le PTB et le Belang appartiennent au même registre populiste et dangereux pour notre pays. Certains leur ont pourtant donné la vice présidence de la @RTBF

Enfin un revirement ? #PresidenceMR #begov https://t.co/v5q3AkvXhZ — Georges-L BOUCHEZ (@GLBouchez) December 22, 2019

Selfie?

In het interview gaat het er overigens bitsig aan toe, de twee voorzitters laten geen enkele kans onbenut om elkaar het vuur aan de schenen te leggen. “Uw partij is racistisch en fascistisch. Dewinter en Van Rooy spreken op de Antwerpse gemeenteraad zelfs over minder kwalitatieve mensen”, zegt Mertens onder meer. Van Grieken: “Uw verhaal is niet sociaal. U maakt de problemen groter door de armoede te importeren. U laat de volkswijken in de steek, stop toch met die waanzin.”

Of de twee iets appreciëren aan elkaar? Mertens: “Neen”. Van Grieken: “Zo hardvochtig. Ik kan een onderscheid maken tussen de persoon en de partij. Zo waardeer ik dat u al dertig jaar dezelfde strijd voert.” Ook Van Grieken heeft begrepen dat een foto samen gevoelig ligt. “Mag ik echt geen selfie met u, Peter? Komaan, om te lachen.”