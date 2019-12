Geen water voor bevolking in Kinshasa tijdens eindejaarsfeesten

De watervoorziening zal bij gebrek aan financiële en materiële middelen onderbroken worden tijdens de eindejaarsperiode in Kinshasa, zo heeft de vakbond van het openbare waterdistributiebedrijf van de Democratische Republiek Congo zondag aangekondigd.

“We vragen de bevolking ven Kinshasa vanaf volgende week waterreserves aan te leggen, want we zullen niet in staat zijn hen van water te voorzien in deze periode van eindejaarsfeesten”, zei Alain Senenge, een verantwoordelijke van de vakbondsafvaardiging van Regideso, in een audiobericht dat onder de media verspreid werd.

“We hebben geen middelen voor waterbehandeling meer, onze machines vallen van de ene op de andere dag stil” en de betaling van de lonen aan de werknemers van Regideso heeft “drie maanden” vertraging, legde Senenge uit.

Volgens hem “weigert” het ministerie van Financiën 5,4 miljoen dollar vrij te maken die de overheidsinstellingen voor waterverbruik verschuldigd zijn. Met dat bedrag zou het waterbedrijf kunnen verder werken. Het ministerie van Financiën deelde mee dat het zich opmaakt om de facturen voor het waterverbruik van de Congolese staat geleidelijk aan te zuiveren.

Kinshasa, dat ongeveer 12 miljoen inwoners telt, heeft vaak problemen met de watervoorziening. Verscheidene wijken zijn niet aangesloten op het distributienet van Regideso en inwoners zijn aangewezen op water uit putten en rivieren of op regenwater.