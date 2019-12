Auto ramt gevel woning, vrouw (67) met zetel en al weggeslingerd: “Gelukkig stond die radiator daar”

Kortrijk / Ledegem -

Een Renault Clio RS boorde zich vrijdagavond in de gevel van de 67-jarige Marie-Rose Bostyn in de Menenstraat. De vrouw zat in haar zetel en werd meters verder gekatapulteerd. Ze werd met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. “Gelukkig ving de radiator de klap grotendeels op, anders was ze morsdood.”