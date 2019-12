Nieuw kunstwerk van Banksy duikt op in Bethlehem

In Bethlehem is een nieuw kunstwerk van Bansky opgedoken. Op het eerste gezicht lijkt het de klassiek formatie met Maria, Jozef, Jezus in de kribbe, de os en de ezel, maar de kunstenaar zou zichzelf niet zijn zonder zijn eigen kijk op het kersttafereel mee te geven.

De betonnen muur rond de stal en de kogel- of granaatinslag in de want maakt de Bijbelse scène net iets minder klassiek. “Het litteken van Bethlehem”, schrijft de maatschappijkritische Banksy op Instagram bij een foto van het werk. De naam van het werkt verwijst naar ‘Star of Bethlehem’, de ster die volgens de Bijbel de drie wijzen uit het oosten leidde naar de stal waar Jezus het levenslicht zag.

“Een aangepaste kerststal voor The Walled Off Hotel”, staat er nog te lezen. Vanuit dat hotel kunnen gasten de beruchte grensmuur zien die Israël om het bezette Palestijnse gebied heeft gebouwd.