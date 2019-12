Zeiljachtmoord in Nederland: is Durduna gedood door piraten, of toch door haar man?

Een Nederlandse vrouw die tijdens een drie jaar durende wereldreis vermoord wordt door piraten in Colombia die hun zeilschip hadden geënterd. Zo begint het verhaal over Durdana de Bruijn (54) in 2015. Vier jaar later is het haar man Peter die voor de rechter moet verschijnen, op verdenking van moord. Want de openbaar aanklager gelooft geen snars van zijn verhaal.