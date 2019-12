Vanaf 3.000 euro verlost dit luxehotel je van je burn-out

Wie van zijn burn-out wil afraken, kan dat sinds enkele maanden in luxueuze omstandigheden proberen in een Spaans bergdorpje. De Vlaamse dokter Peter Aelbrecht opende er Marnes, een resort dat u vanaf 3.000 euro per week een behandeling op maat belooft met zwembad en “spectaculaire resultaten”. Experts nuanceren: “Wat daar gebeurt, kun je ook gewoon thuis doen.”