Kwart meer gokkers tijdens play-offs: “De link tussen gokken en sport is problematisch”

Bijna 140.000 nieuwe registraties op goksites. Een inzet die ruim een kwart hoger lag dan voordien. Het is duidelijk: tijdens de play-offs in het voetbal werd fors meer gegokt. Het gevolg van de alomtegenwoordige gokreclame, zegt de Kansspelcommissie in een uitgebreid rapport dat onze redactie kon inkijken. Ze vraagt de politiek om duidelijke regels rond gokreclame.

“Gokreclame is alomtegenwoordig in het voetbal”, zo concludeert de Kansspelcommissie in een diepgaande analyse van de play-offs tijdens het vorige seizoen. “Bij elk medium dat gelinkt kan worden aan het voetbalgebeuren en de beleving errond worden voetbalsupporters op grote schaal geconfronteerd met gokreclame.”

En dat is problematisch, vindt de commissie, zeker omdat ook jongeren er daardoor veelvuldig mee in aanraking komen. De zes ploegen die deelnamen aan play-off 1, worden allemaal gesponsord door gokbedrijven. “De overdaad aan reclame staat bovendien in schril contrast met het gebrek aan boodschappen die wijzen op de gezondheidsrisico’s die eraan gelieerd zijn”, schrijft de Kansspelcommissie in haar rapport. “De gezondheidsrisico’s lijken te worden gereduceerd doordat de associatie met sport een gezond lichaam oproept.”

En de winnaar is...

Dat veelvuldig geconfronteerd worden met gokreclame is niet onschuldig, zegt het rapport. De analyse wijst uit dat er tijdens de play-offs fors meer gegokt werd. In de dagen vóór de start van de play-offs werd in België voor 3,34 miljoen euro per dag ingezet op goksites voor alle weddenschappen samen, tijdens de play-offs steeg dat tot 4,27 miljoen euro per dag (+28 procent).

Opvallend: de winst voor de gokbedrijven steeg in diezelfde periode met 90 procent. “Tijdens de play-offs plaatsten gokkers meer verlieslatende weddenschappen dan in de periode ervoor”, concludeert de Kansspelcommissie.

Tijdens de play-offs werden ook 138.697 nieuwe accounts aangemaakt op goksites. Eén persoon kan meerdere accounts aanmaken, maar in totaal hebben 355.068 verschillende mensen tijdens de duur van de play-offs geld ingezet op play-off 1 en 2. Gemiddeld verloren zij 10 euro van de 37,79 euro die werd ingezet. Alleen tijdens de eerste week van de play-offs lag de uitgekeerde winst meermaals hoger dan de ingezette bedragen, nadien waren de gokbedrijven telkens de grootste winnaar.

Risico op verslaving

“De link tussen gokken en sport is problematisch voor de integriteit van de sport en het risico op gokverslavingen”, zegt de Kansspelcommissie in het rapport. Van de ongeveer 34.000 mensen die zich al dan niet vrijwillig lieten blokkeren op alle goksites, probeerden er gemiddeld 680 per dag toch zich aan te melden. Op dagen dat er meer dan één match plaatsvond, piekte het aantal pogingen.

De Kansspelcommissie vraagt de politiek daarom om een ‘duidelijke stellingname’. “Dat kan gaan van een reclameverbod of een verbod tot sponsoring van sportclubs over een puntensysteem tot een maximaal percentage van publieke ruimte dat door dergelijke reclameboodschappen ingenomen mag worden. Op basis daarvan kunnen we een gericht controle- en sanctiebeleid uitwerken.”

In een reactie benadrukt bevoegd minister van Justitie Koen Geens (CD&V) dat hij zich tijdens de legislatuur heeft ingezet voor betere regels. “Maar met de verschillende bevoegde overheden en partners was dat niet evident”, klinkt het. “Het is goed dat de Kansspelcommissie evoluties in de sector monitort. De groei van het aantal spelers is zorgwekkend, de oorzaak daarvan is de alomtegenwoordige reclame. Reclame is toegestaan om spelers weg te houden van het illegale circuit, maar we zien dat de slinger is doorgeslagen. Vandaag zorgt reclame er vooral voor dat mensen die nooit in aanraking zouden komen met gokken, er toch mee beginnen. De balans is zoek.”

Sinds eind vorig jaar zijn er strengere regels voor gokreclame, waardoor bijvoorbeeld “gok met mate” toegevoegd moet worden. Een bijkomende nota moet duidelijk maken hoe die regelgeving geïnterpreteerd moet worden als het gaat om bijvoorbeeld reclame op shirts.

