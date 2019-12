Laszlo Bölöni mist Mbokani na puntenverlies bij STVV: “Hoop dat hij de Gouden Schoen wint”

Gemengde gevoelens na STVV-Antwerp bij beide partijen. Laszlo Bölöni en Antwerp konden niet profiteren van puntenverlies bij AA Gent en Club Brugge, terwijl STVV dicht bij een driepunter stond. Bölöni beseft dat Antwerp het zonder Dieumerci Mbokani een stuk moeilijker heeft.

“Het was een zeer zware en moeilijke eerste helft voor ons”, klonk het bij Laszlo Bölöni achteraf. “We hadden heel veel moeite om evenwicht te vinden in de ploeg. We kwamen niet verder dan een paar versnellingen, maar die waren zonder echt gevaar. We brachten gewoon te weinig kwaliteit. STVV kon dit wel.”

Bölöni was blij dat zijn ploeg zonder tegendoelpunt de rust haalde. “Ik wachtte de rust af om één en ander bij te sturen in de kleedkamer. Het evenwicht herstellen was een must, omdat we gedomineerd werden in de eerste helft. De tweede helft kwamen we meer in ons spel en hadden we naar mijn gevoel de beste kansen. We konden op voorsprong komen, maar het gebeurde niet. Ik dacht dat het zo’n wedstrijd zou zijn waarbij de ploeg die eerst op achterstand zou komen, de wedstrijd zou verliezen. Wij kraakten, maar hadden geluk in de extra tijd (door de penalty, nvdr.) Ik snap dat dit frustrerend is voor de tegenstander, maar over 90 minuten is dit een terechte uitslag.”

Antwerp miste op Stayen de geschorste Mbokani. “Ik kan niet weten wat er gebeurd zou zijn moest Dieu er wel bij zijn vanavond. We weten dat hij heel veel kwaliteiten heeft, misschien wel de beste centrumspits van België. Hij was afwezig, maar Gano heeft zijn uiterste best gedaan. Gano is natuurlijk niet zoals Mbo en Mbo is niet zoals Gano. We misten hem natuurlijk, maar onze tegenstanders hadden ook veel geblesseerden. Als Dieu terugkomt, kan hij niet op zichzelf een revolutie ontketenen binnen de ploeg. Een goede collectieve prestatie zal nodig zijn zodat hij zijn job kan doen zoals voorheen.”

Is dit Antwerp teveel afhankelijk van Mbokani? “Door zijn doelpunten hangen we uiteraard een klein beetje van hem af. Het is niet te vergelijken, maar Barcelona hing ook een tijdje af van Messi en Real Madrid van Ronaldo. Het neemt niet weg dat ook die teams zonder hen soms verder moesten.” Waarop Bölöni zijn poulain prompt tot favoriet voor de Gouden Schoen uitriep: “Ik hoop dat hij de Gouden schoen wint, omdat hij het verdient. Ondanks dit alles blijft Mbokani wel maar 1 van de 11 spelers van Antwerp. Hij heeft die 10 anderen rond hem nodig.”

Kan Bölöni tevreden zijn met dit punt als je naar de andere uitslagen kijkt? “Deze match ging gelijk op. Misschien was STVV iets beter, misschien namen wij sommige momenten de bovenhand. Als je een punt kunt meepakken in de extra tijd, moet je altijd tevreden zijn. Uiteraard was een overwinning altijd beter, maar het kampioenschap duurt nog zo lang en er zijn nog zoveel matchen. De weg is nog lang.”

Sinan Bolat: “Terechte uitslag”

“Beide ploegen mogen wel blij zijn met dit resultaat. Het was een moeilijke wedstrijd voor ons door de omstandigheden”, aldus Antwerp-doelman Sinan Bolat. “Ook door de midweekwedstrijd merkten we dat we toch wat vermoeid waren. Het was niet al te best, maar op basis van de kansen konden we wel scoren denk ik.”

Antwerp kroop door het oog van de naald met een penalty in de extra tijd. “Bij ons overheerste toch een goed gevoel na de wedstrijd door die late goal. Ik denk wel dat het een terechte uitslag is. Met de staat van het veld kwamen we wel minder aan voetballen toe dan gewoonlijk.”

Of het anders voetballen was zonder de geschorste Mbokani? “Ik denk dat ondertussen iedereen wel weet hoe belangrijk hij is voor onze speelstijl. Toch heeft Gano wel echt zijn wedstrijd gespeeld. Het is jammer dat hij niet heeft gescoord, maar ik dat hij het zeker goed heeft gedaan. Je ziet nogmaals dat we een brede kern hebben.”

Bolat is wel blij dat er nu een beetje rust aankomt. “Je zag de vermoeidheid bij onze spelers, zeker met de staat van het veld was het extra zwaar. Ik denk dat we tevreden mogen zijn met het tweeluik Standard en Sint-Truiden, met een overwinning en een punt. Nu hopen we dat goed kunnen uitrusten naar vrijdag toe tegen Anderlecht. Daar kunnen we het jaar heel mooi afsluiten met een thuisoverwinning.”