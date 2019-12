Nu al het Warmste Nummer: onbekend nummer voor overleden meisje Ibe (23) is een hit tijdens Warmste Week

Kortrijk - Dat tijdens de Warmste Week om de haverklap ‘No Sound But The Wind’ van Editors aangevraagd wordt op Studio Brussel is een zekerheid. Of Mariah Carey met ‘All I Want for Christmas’. Maar de afgelopen dagen kwam daar ook vanuit het niets het onbekende liedje ‘Ibe’ tussen fietsen. Intussen werd het al liefst 20 keer aangevraagd en blijkt Ibe een 23-jarig meisje te zijn dat vorig jaar overleed aan de gevolgen van kanker. “Ze draaide haar liedje tijdens de laatste twee dagen van haar leven grijs”, vertelt haar mama So.

Het zorgde zondag even voor kippenvel daar in Kortrijk op het Nelson Mandelaplein. En voor een traantje bij StuBru-dj Fien Germijns toen op het podium de familie en vrienden van Ibe Horatschek (23) uit De Pinte het verhaal kwamen doen van het meisje achter het liedje dat zo vaak aangevraagd wordt. Vorig jaar overleed ze op 16 december nadat ze vier jaar lang tegen een zeldzame kanker had gevochten en voor euthanasie koos. Twee dagen voor ze kwam te gaan, kon ze het nummer dat voor haar werd gemaakt door de vriend van haar beste vriendin nog beluisteren. “Ze was zo blij dat er een nummer speciaal voor haar werd geschreven. Ze heeft het die laatste twee dagen dan ook grijsgedraaid”, zeggen haar beste vriendinnen Febe en Nele.

(lees verder onder de video)

Neles vriend Edward - artiestennaam Hoofdstroom - wou er eigenlijk een uptempo-liedje van maken. “Dat paste bij haar vechtlust, maar het onderwerp was te moeilijk om daarin te slagen. Ik wou gewoon iets geven waar iedereen troost in kan vinden.”

Met resultaat, want toen het nummer speelde, werd het stil daar in Kortrijk. “Aint no sunshine when she’s gone.” Daarmee begon het. Het bekende lied van Bill Withers, gezongen en geneuried door Ibe zelf op een skireis van enkele jaren geleden. Edward gebruikte die opname. “Het is leuk dat we het liedje hier mochten laten spelen”, vertellen Febe en Nele. “We hopen dat het ook andere mensen helpt. En als het een hit wordt, zullen we natuurlijk niet klagen.”

De vriendinnen organiseerden ook nog een foto- en poëzietentoonstelling met foto’s van Ibe en een benefietconcert. “Allemaal in haar geest”, zegt Ibes mama So. “Zo is ze er nog alle dagen bij. Niet fysiek, maar we dragen haar altijd mee.”

De opbrengst van de evenementen gaat naar Care4AYA. Die vzw zet zich in voor jongeren van 16 tot 30 die kanker hebben of gehad hebben. “Een groep die te weinig aandacht krijgt, terwijl ook bij hen vaak kanker voorkomt. Ibe heeft veel steun gehad aan die organisatie.”