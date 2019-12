Familie verongelukte Emilie (20) zwaar aangeslagen: “Drinken en rijden gaan nooit samen, dit is een drama”

Oostkamp / Ruddervoorde / Gistel / Ichtegem / Torhout -

Bij een zwaar verkeersongeval in Ichtegem is de 20-jarige zorgkundige Emilie Stevens uit Ruddervoorde zondagochtend om het leven gekomen. Ze zat in de wagen van een 23-jarige man onder invloed die tegen een boom reed. “Drinken en rijden gaan nooit samen”, zegt haar stiefpapa Kurt zuchtend.