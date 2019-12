Wasmachines van Whirlpool oorzaak van duizenden branden in Groot-Brittannië

In Groot-Brittannië is een schandaal ontstaan rond de wasmachines van Whirlpool. Daar zou een defect in verscheidene toestellen gerelateerd worden aan wel drieduizend huisbranden de laatste tien jaar. Bovendien kondigde de producent aan dat 500.000 klanten gevaar lopen en tijdens de kerstperiode beter hun toestel uitschakelen.

De problemen doen zich voor bij wasmachines van de dochtermerken Indesit en Hotpoint. Het sluitingsmechanisme aan de deur zou kunnen leiden tot oververhitting. Dat leidt er nu toe dat Whirlpool 519.000 toestellen terugroept. Alleen: omdat zo’n operatie tijdens de feesten logistiek nogal moeilijk ligt, moeten de gedupeerden wachten tot na Nieuwjaar, en raadt Whirlpool dus aan om de stekker uit te trekken of hoogstens bij erg lage temperatuur te wassen. Het bedrijf verontschuldigde zich al uitvoerig. Mocht zo’n toestel nu toch vuur vatten, dan is het niet zeker dat verzekeraars nog zullen tussenkomen, klinkt het in de sector.

Uit analyses van Binnenlandse Zaken en de Londense brandweer zou nu blijken dat het defect veel meer branden heeft veroorzaakt. Mogelijk tot wel 3.000 huisbranden in het hele land over de laatste tien jaar.

Voorlopig is er van de problemen geen sprake met toestellen in ons land.