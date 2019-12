CD&V maakt informatieronde extra moeilijk met verscherpte migratiestandpunten: “We mogen onze standpunten toch wel naar voren brengen?”

CD&V verscherpt haar standpunt over migratie door opnieuw te pleiten voor de omstreden woonstbetredingen. Goed om de banden aan te halen met N-VA en Open VLD, maar niet meteen ideaal om de Franstalige partijen te overtuigen tijdens de informatieronde. “We mogen onze standpunten toch wel naar voren brengen?”, zeggen de christendemocraten.

“Iedere partij zet momenteel nog eens zijn eigen standpunten in de verf”, klinkt het bij CD&V. “Het is dus goed dat wij dat ook doen.” De partij klopte vorige week de fiche af over asiel en migratie. ...