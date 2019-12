Politie Lommel zet drone in om op heterdaad betrapte inbrekers op te sporen

Lommel - Zondagmiddag is er in de buurt van Lommel een zoekactie geweest naar een inbrekersbende die werd betrapt tijdens een inbraak. De drie inbrekers konden dankzij de ANPR-camera’s, speurwerk van de agenten van de politiezone Lommel en na inzet van een drone allemaal opgepakt worden.

Een bewoonster van de villawijk op de Gestelse Dijk in Lommel keek zondagmiddag raar op toen ze een witte Mercedes met Duitse nummerplaten op haar oprit zag staan. De auto reed snel weg toen de inzittenden de vrouw opmerkten. Aan de achterzijde van haar woning zag de vrouw dat een raam was ingeslagen. De auto van de inbrekers kon aan de hand van de nummerplaat die haar buurman had genoteerd opgespoord worden via het ANPR-cameranetwerk.

De politie zette onmiddellijk de achtervolging in. De drie inzittenden lieten hun auto achter en sloegen te voet op de vlucht. De politie kon met de hulp van de buurtbewoners, een drone en enkele hondenbegeleiders de drie mannen oppakken. Eén van hen werd aan het waterzuiveringsstation van Pelt opgepakt.

Het labo van de Federale Gerechtelijke Politie is begonnen met een sporenonderzoek. De drie worden maandag verder verhoord.