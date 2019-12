Marie Verhulst (24), in de wieg gelegd als opvolger van ‘Gertje’: “Als kind dacht ze dat haar vader en Samson in een tankstation woonden”

Na dertig jaar spreken we niet langer over “Samson & Gert” maar over “Samson & Marie”. Want Marie Verhulst (24) treedt in de voetsporen van vader Gert (51) als nieuw baasje van de pratende hond. Al sinds ze een baby was, vergezelde ze haar vader naar de opnames en het podium. “Je kan daar iemand onbekend zetten, maar die zal dat het nooit zo van binnenuit voelen als Marie”, zegt Studio 100-baas Hans Bourlon.