Vincent Kompany wint voor het eerst sinds 2005 als basisspeler van Anderlecht: “Geen enkele club is te groot om te falen”

Vincent Kompany was een tevreden man zondag. De speler-trainer van Anderlecht zag een jong team winnen met goed voetbal en sprak voor het eerst in lange tijd na de wedstrijd. “Als we een aantal keer na elkaar dit voetbal kunnen brengen, komt het goed op termijn.”

Anderlecht Anderlecht KRC Genk KRC Genk ANALYSE. Genk pompt Anderlecht moed in: dit moet het ongeveer zijn wat het kwartet Coucke-Verschueren-Vercauteren-Kompany wil

“Een jonge ploeg heeft altijd hoogtes en laagtes”, stelde Vincent Kompany achteraf in een zeldzaam interview. “Donderdag speelden we in de Croky Cup tegen veruit de beste ploeg van het land: Club Brugge. Ik spreek dan over de ploeg, niet over de club. Ze zijn goed samengesteld en daartegen kunnen winnen is moeilijk.”

Kompany vergelijkt de moeilijke periode van Anderlecht met grote clubs uit het buitenland. “Ik zag AC Milan met 5-0 vernederd worden door Atalanta, Manchester United verloor van de laatste in de stand,... Wat ik wil zeggen: geen enkele club is te groot om te falen. Wat wij moeten doen is onze filosofie doortrekken. Het alternatief is in het vagevuur verkeren zoals die genoemde clubs.”

Die filosofie blijft werken met de jeugd. “Met jonge gasten verder werken op deze ambitie, dus. Het einde is zeker niet nabij. Vorige week speelde de A-ploeg met een jonger team dan de tegenstander van onze beloften op maandag. Als we een aantal keer na elkaar dit voetbal kunnen brengen - en niet enkel zestig à zeventig minuten, maar een volledige wedstrijd - komt het goed op termijn. Dan mag het nu af en toe eens pijn doen.”

“We staan nog ver van ons doel”

Het spel van Anderlecht was zondag ook in orde. “We zetten goed, hoog druk vandaag. Maar we kunnen sommige kansen nog iets beter uitspelen en de afwerking kon nog beter. We staan nog ver van ons doel. Dat communiceren zowel ik als Frank Vercauteren intern ook. Daardoor blijft onze motivatie ook stijgen. Vandaag staan we dan wel in de middenmoot, maar dat wil niet zeggen dat we ons zo hoeven te gedragen”, besloot de kapitein.

“Wat wij moeten doen is onze filosofie doortrekken. Het alternatief is in het vagevuur verkeren” Foto: Photo News

Nacer Chadli: “Blij voor Vlap”

“Waar het verschil zat met donderdag tegen Club? Overal. We hebben goed gereageerd na de bekeruitschakeling en waren sterk aan de bal en in balverlies. Het was één van onze beste wedstrijden van het seizoen. We speelden goed tussen de linies en creëerden kansen. Iedereen is tevreden, ook de fans. Dat maakt het een hele mooie avond die heel erg deugd doet. Met zo’n jonge groep moet je geduld hebben en vertrouwen in de kwaliteiten van de jonge gasten, dan komt het wel goed. Het is jammer dat ik twee keer net niet scoorde, maar het is Michel Vlap gegund. Hij is door een moeilijke periode gegaan. Play-off 1 kan nog, maar er is weinig of geen ruimte voor fouten. We proberen gewoon elke wedstrijd te winnen. Vrijdag tegen Antwerp wordt dat alweer heel lastig.”

LEES OOK. ONZE PUNTEN. Twee uitblinkers bij Anderlecht, twee gebuisden bij Genk na kinderlijke fouten