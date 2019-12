En plots kan het weer: Anderlecht komt tot op vijf punten van zesde plaats en kan weer dromen van Play-off 1

Donderdag na de kansloze bekeruitschakeling tegen Club Brugge nog in zak en as. Na de verdiende en vlotte zege tegen landskampioen RC Genk gloort er weer hoop aan de horizon bij Anderlecht. Het verschil met de zesde in de rangschikking bedraagt nog maar vijf punten. En er zijn er nog 30 verdienen.

Anderlecht Anderlecht KRC Genk KRC Genk ANALYSE. “Genk pompt Anderlecht moed in: dit moet het ongeveer zijn wat het kwartet Coucke-Verschueren-Vercauteren-Kompany wil”

Zij die tegen heug en meug Anderlecht een plaatsje bij de eerste zes, en dus in Play-off 1, bleven voorspellen liepen na de 2-0 tegen Genk weer met een beginnende glimlach rond. Door het verlies van Zulte Waregem op Cercle Brugge is er weer hoop in Brusselse rangen. Ze moeten ook nog wel KV Mechelen, Moeskroen en RC Genk voorbij steken maar daar twijfelden in Brussel na afloop maar weinig mensen aan.

Zo blijft de rollercoaster waar Anderlecht al een gans seizoen in zit maar verder razen. Met goed spel maar met veel te weinig punten aan het seizoen begonnen, krikte de nieuwe trainer Frank Vercauteren het puntenaantal maar niet het spelpeil omhoog. Toen zowel de puntenwinst als het spelpeil weer hand in hand naar beneden zakten, werd het groepje believers steeds kleiner. En na de bekereleminatie, en zeker het kwaliteitsverschil met Club Brugge, was dat groepje aan opheffing toe. Niet dus.

Antwerp en Club Brugge cruciaal

Als de andere clubs wat meehelpen, kan er nog veel voor Anderlecht. Maar voorzichtigheid is geboden. Genk was een zwakke tegenstander. Vrijdag moet paars-wit naar Antwerp en na de winterstop hervat het met een thuiswedstrijd tegen Club Brugge. Elk puntje dat geraapt kan worden in die confrontatie tegen de toptwee uit de rangschikking is nog altijd pure winst. Als het echter nul op zes wordt, blijft er van de hoop niet veel meer over. Dan kan de kloof andermaal een pak groter worden en met dan nog maar 24 punten te verdienen, wordt de kans op PO1 weer kleiner.

Daarom durven we de komende twee wedstrijden van Anderlecht het predikaat ‘cruciaal’ meegeven. Maar tegelijkertijd: hoeveel keer hebben we dat al niet gezegd? En het liep zeker niet altijd goed af. Toch doet Anderlecht na 20 wispelturige speeldagen nog altijd mee voor PO1.

