Club-coach Philippe Clement zelfkritisch na gelijkspel in Gent: “Ik had Tau al moeten wisselen voor de match”

Club-coach Philippe Clement deed na afloop een opvallende bekentenis. Hij zei dat hij Percy Tau misschien al van voor het begin van de wedstrijd aan de kant had moeten laten.

KAA Gent KAA Gent Club Brugge Club Brugge ONZE PUNTEN. Backs gebuisd bij AA Gent, ook twee gebuisden bij Club Brugge

“We wisten dat het veel geregend had, maar niet dat het veld zo onder water stond en in zo’n slechte staat verkeerde”, aldus Clement. “Tau was niet de juiste speler voor deze match in deze omstandigheden. Het was niet mogelijk om goed combinatievoetbal te brengen. Er waren heel veel duels, heel veel contacten. Dat is minder zijn spel en daarom heb ik hem na 35 minuten naar de kant gehaald.”

Achteraf bekeken had Clement hem misschien niet eens mogen laten beginnen. “Ik ben nog een jonge coach. Misschien had ik een wissel moeten doen voor de match. Ik deed het niet omdat ik anders had getraind en een hele wedstrijd had voorbereid. Dat ik toch nog heb moeten veranderen, is voor mij iets om over na te denken. Pas toen ik na de match over het veld liep, besefte ik hoe slecht het was.”

AA Gent-coach Jess Thorup bood zijn verontschuldigingen aan voor de grasmat. “Ik was niet verrast door de staat van het veld, want ik zie het week na week achteruitgaan. Het is jammer omdat beide ploegen mooi voetbal willen brengen en dat door de mat niet mogelijk was.”

