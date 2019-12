Eerst Niels Destadsbader, dan pas nieuwe grasmat in Ghelamco Arena

Op het einde van Play-off 1 vervangt AA Gent haar grasmat, die gisteren tegen Club Brugge flink geteisterd werd door de overvloedige regen. Deze ingreep stond al eerder gepland, maar zou plots wel eens op een goed moment kunnen vallen.

Zo lopen er momenteel onderhandelingen omtrent een stadionoptreden van Niels Destadsbader in de Ghelamco Arena. In principe een nachtmerrie voor een grasmat: de Gentse greenkeepers hebben nog steeds nachtmerries na de doortocht van Q-Music ten tijde van het WK in Brazilië. Maar aangezien de vernieuwing van de grasmat voor na het seizoen gepland staat, vormt het optreden geen onoverkomelijk probleem.