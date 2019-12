Ivan Leko na ontslag: “Ben hier toch gegroeid, we zullen zien of er telefoontjes komen”

Ivan Leko komt terug naar België, want hij is na een half jaar trainer af bij Al Ain. De 41-jarige Kroaat tekende bij de club uit de Emiraten tot 2021 nadat zijn verhaal bij Club over was, maar veel geduld hadden zijn bazen daar niet. Ondanks een vierde plaats in de Arabian Gulf League en het feit dat Al Ain in de halve finales van de beker zit, werd hij zaterdag bedankt voor bewezen diensten.

“De club had misschien iets te veel ambitie naargelang de ploeg die we hadden – ze wilden hier absoluut meteen kampioen worden”, vertelt Leko. “In mijn laatste match miste ik dan ook nog eens vijf titularissen, waardoor het heel moeilijk was. Nu, ook al heeft het avontuur niet lang mogen duren en is het ook voor mijn drie assistenten over, ik blik er toch positief op terug. We zullen zien wat de toekomst nu brengt, of er uit Europa telefoontjes komen. Ik ben hier nog gegroeid als trainer, dus ik heb alleszins voldoende vertrouwen in mezelf.”