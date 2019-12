‘Netflix voor miljonairs’ kost tot 2.700 euro per film

Als miljonairs thuis gezellig een filmpje willen kijken, hebben ze daar tegenwoordig een nieuwe dienst voor. Want naast Netflix, HBO of andere platformen, is er nu Red Carpet, een Amerikaanse start-up die films aanbiedt voor honderden tot duizenden euro’s pér stuk. Wat daar dan zo speciaal aan is? De films van Red Carpet spelen op dat moment nog in de bioscoop, zelfs op het moment dat ze in première gaan. Luxe, dus. Het bedrijf moet eerst nog een speciaal systeem komen installeren dat verbinding maakt met een beveiligde mediaserver. Dat grapje kost ook nog eens 13.500 euro. De prijs per film kan variëren, te beginnen bij zo’n 450 euro tot wel 2.700 euro. Voor dat bedrag mag je binnen de 36 uur twee keer kijken.

Drie maanden na de lancering van Red Carpet zouden er al 100 gezinnen ingetekend hebben op de dienst. Voorlopig is Red Carpet enkel beschikbaar in de VS en kunnen de miljonairs enkel thuis kijken.(jdg)