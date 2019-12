De nieuwe Pollock is 12 en komt uit Vietnam

Hij is amper 12, wordt nu al vergeleken met de Amerikaanse expressionist en ‘action painter’ Jackson Pollock en opende net zijn eerste tentoonstelling in New York: de Vietnamese Xeo Chu. Hij begon op zijn vierde te schilderen en enkele jaren later verkocht hij al een eerste werk. De creativiteit zit in het gezin: zijn moeder heeft een galerie in Vietnam en zijn oudere broers schilderen ook. Al steekt zijn talent er wel bovenuit. De jonge kunstenaar vertelt dat zijn werken altijd op de werkelijkheid zijn gebaseerd. Het grootste werk voor deze tentoonstelling in de prestigieuze Georges Bergès Gallery, een van 4,5 meter breed, stelt de kust van Vietnam voor. Verschillende van zijn schilderijen zijn nu al geschat op zo’n 150.000 dollar (135.000 euro). Galeriehouder George Bergès kwam de jongen naar eigen zeggen op het spoor via klanten in Singapore en Vietnam.(csn)