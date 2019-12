De Kesel: “Kardinaal Danneels heeft zijn fout nooit verwerkt”

Kardinaal Jozef De Kesel blikt in een kerstinterview met De Morgen terug op de laatste jaren van zijn voorganger Godfried Danneels. Over de rol die hij speelde in de misbruikzaak van de Brugse bisschop Roger Vangheluwe, zegt De Kesel dat “Danneels daar heeft proberen te bemiddelen terwijl er helemaal niets meer te bemiddelen viel”. Volgens de huidige kardinaal had er kordaat opgetreden moeten worden. “Zulke zaken moeten gewoon stoppen. Dat moet duidelijk zijn.” De Kesel zegt dat Danneels dat “nadien zeker heeft ingezien dat hij daar fout heeft gehandeld. Hij heeft dat nooit verwerkt. De innerlijke vrede heeft hij nooit meer teruggevonden.” (hca)