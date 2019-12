Aantal failliete horecazaken opnieuw fors gestegen

In het derde kwartaal van dit jaar is het aantal horecazaken dat failliet ging opnieuw fors gestegen. Dat blijkt uit cijfers van Horeca Vlaanderen. “Het gaat om 256 zaken, dertien procent meer dan het jaar voordien”, zegt topman Matthias De Caluwe. “Het is al het vierde kwartaal op rij dat het aantal failliete zaken in Vlaanderen stijgt. Vooral bij de restaurants (+20%) en fastservice (+28%) zoals frituren, is de toename het grootst. Daarnaast waren er ook nog eens 594 horecaondernemingen die hun zaak zelf stopzetten.”

Horeca Vlaanderen vraagt de politiek om “van 2020 geen verloren politiek horecajaar te maken”. Ze stuurden daarom verschillende politici een ‘receptenboek’ met 70 oplossingen “om perspectief te bieden aan de Vlaamse horeca”. Zo is volgens hen onder andere de hoge loonkost in de arbeidsintensieve sector, het uitblijven van beloofde extra steunmaatregelen bij het gebruik van de witte kassa en het wegvallen van de vestigingswet verantwoordelijk voor het hoge aantal faillissementen.. (csn)