2,3 miljoen euro voor proefkippenhok

Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) krijgt 1 miljoen euro van de Vlaamse regering voor de bouw van een proefstal voor pluimvee in Merelbeke. In die stal zullen onderzoekers aan de slag gaan met de samenstelling van voeding, dierenwelzijn, dierengezondheid, emissies, duurzaamheid en vleeskwaliteit. “De productie van pluimveevlees is de afgelopen jaren in Vlaanderen gestegen en daarom is het nodig hierin te investeren”, klinkt het. “De pluimveehouderij en de toeleverende sectoren in Vlaanderen zijn dan ook vragende partij naar bijkomend innovatief onderzoek. De sector krijgt te maken met steeds strengere eisen rond milieu en dierenwelzijn. Door de bouw van een pluimveeproefstal kan ILVO onderzoek doen.” Naast het budget van de Vlaamse regering zal het ILVO zelf ook nog 1,3 miljoen euro investeren. (csn)