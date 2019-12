Bake off Buckingham

Britten zijn zot van bakken – getuige het succesprogramma Bake Off – en de Queen blijkbaar ook. Het hof verspreidde dit weekend foto’s van een baksessie in Buckingham Palace. De huidige koningin krijgt wat hulp van de troonopvolgers: Charles (71), William (37) en de kleine George (6) bij het bereiden van het traditionele gebak: Christmas pudding, met gedroogd fruit. Dat gebeurde trouwens in de music room van Buckingham Palace, met op de achtergrond een royaal versierde kerstboom. (jdg)