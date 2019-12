Verwijderde kerststal veroorzaakt commotie: “Nooit bezwaar tegen geweest, en nu moest hij na 14 dagen plots weg”

Dilsen-Stokkem -

Zaterdag is de kerststal in het dienstencentrum Stockheim in Stokkem verwijderd. “Omdat we neutraal zijn en niet aan religie doen”, zo klinkt het. Maar het afbreken van de kerststal leidde tot heel wat commotie op sociale media. “Het schepencollege heeft zondag beslist dat de kerststal onmiddellijk moet teruggeplaatst worden”, zegt schepen Ingrid Erlingen (Vooruit).