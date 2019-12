18 doden bij rellen in gevangenis in Honduras

In Honduras zijn minstens 18 mensen om het leven gekomen bij rellen in de gevangenis van El Porvenir, 60 kilometer ten noorden van de hoofdstad Tegucigalpa. Er vielen ook twee gewonden. Dat heeft een woordvoerder van het leger laten weten.

Amper twee dagen geleden vielen bij een schietpartij in een andere strafinstelling in het noorden van het land ook al 18 doden. Toen was sprake van 16 gewonden.

Op 17 december riep de president van Honduras, Juan Orlando Hernández, als gevolg van een golf van moorden in de instellingen nog de noodsituatie uit in gevangenissen, waarna het leger en de politie voor zes maanden de leiding over de in totaal 27 penitentiaire inrichtingen van het land hebben overgenomen.

Foto: AFP