Racisme tijdens Engelse topper Tottenham - Chelsea: “Wanneer zal deze nonsens stoppen?”

Ook afgelopen weekend ontsnapte het internationaal topvoetbal niet aan een nieuwe racisme-incident. Dit keer lieten enkele Tottenham-fans zich van hun slechtste kant zien tijdens de derby tegen Chelsea. De Britse spelersfederatie eist een onderzoek van de overheid en Tottenham beloofde al om “de sterkst mogelijke maatregelen te nemen”.

Scheidsrechter Anthony Taylor legde in de tweede helft van de Londense derby Chelsea - Tottenham het spel even stil nadat Chelsea-verdediger Antonio Rudiger hem wees op apen-geluiden aan zijn adres. Tottenham-aanvaller Son Heung-min was even daarvoor van het veld gestuurd na een aanvaring met Rudiger. Tottenham veroordeelde meteen het racistische gedrag van zijn fans en liet weten “een grondig onderzoek in te stellen en de sterkst mogelijke maatregelen - inclusief stadionverboden - te zullen nemen”.

Foto: EPA-EFE

Voor de Engelse spelersvakbond - The Professional Footballers’ Association - is de maat vol. “Het is walgelijk dat opnieuw een match in de Premier League ontsierd wordt door wangedrag uit de tribunes ten opzichte van een speler. Het is duidelijk dat voetbalspelers het slachtoffer zijn van het flagrante racisme dat momenteel in Groot-Brittannië heerst. We roepen op tot een onderzoek van de overheid naar racisme in het voetbal en moedigen de oprichting aan van een vertegenwoordiging van alle partijen binnen het Departement voor Digitaal, Cultuur, Media en Sport.”

Ook Rudiger liet achteraf van zich horen op Twitter. “Het is echt jammer om opnieuw racisme te zien opduiken tijdens een voetbalmatch, maar ik denk dat het echt belangrijk is om er publiekelijk over te spreken. Als we dat niet doen, zijn we het over enkele dagen alweer vergeten (zoals altijd). Het is niet mijn bedoeling om de hele club Tottenham hierin te betrekken, want ik weet dat het slechts om enkele idioten gaat. Ik kreeg de voorbije uren veel bemoedigende berichten van Tottenham-fans op social media, ik wil hen daarvoor bedanken. Ik hoop echt dat de daders gevonden en gestraft worden. In een modern stadion zoals dat van Tottenham, met een heleboel tv- en veiligheidscamera’s zou dat mogelijk moeten zijn. Mocht dat niet het geval zijn, dan zouden er toch getuigen in het stadion moeten zijn die het incident gehoord en gezien hebben. Het is jammer dat racisme nog altijd bestaat in 2019. Wanneer zal deze nonsens stoppen?”

If not, then there must have been witnesses in the stadium who saw and heard the incident. It's just such a shame that racism still exists in 2019. When will this nonsense stop? (4/4) — Antonio Rüdiger (@ToniRuediger) December 22, 2019

Steun van Alderweireld

Rudiger kreeg achteraf ook steun van Tottenham-verdediger Toby Alderweireld. “Dit hoort niet thuis in het voetbal. Ik hoop dat ze de individuen snel vinden. Dit is niet goed en we zijn er allemaal ziek van.” Ook Tottenham-trainer José Mourinho liet weten “ontgoocheld” te zijn door wat er gebeurd is. “Ik heb niets gezien, maar ik zag dat de ref het protocol volgde. Elke club zit in hetzelfde schuitje.”

